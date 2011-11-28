В Симферополе отключат воду (список улиц)

Готовьте тазы на 30 ноября

Жители шести улиц Симферополя - Русская, Дмитрия Ульянова, 60 лет Октября, Залесской, 1-й Конной Армии, Аральской - и микрорайона «Фонтаны» останутся без воды 30 ноября из-за ремонта, сообщил пресс-центр Симферопольского городского совета. Планируется провести замену оборудования и запорной арматуры на насосной станции «Русская». Воду отрубят в 10 часов 30 ноября и обещают включить в 6 часов 1 декабря.

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