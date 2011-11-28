Лидера мотоклуба обезглавили в Крыму
16:39, 28 ноября 2011Крым
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Александр Пятничко пропал больше месяца назад...
Сотрудники милиции обнаружили обезглавленное тело президента крымского мотоклуба "Островитяне", директора строительной фирмы "Адалар" Александра Пятничко на западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
40-летний байкер пропал 18 октября, выехав на автомобиле Toyota из Симферополя в направлении Евпатории. Через два дня в курортном городе нашли его машину.
Пятничко с ранением, похожим на огнестрельное, и сумку с его документами обнаружили 24 ноября неподалеку от озера в Сакском районе. Тело было присыпано землей. "Окончательное заключение о характере ранения можно будет сделать по результатам экспертизы", - заявили в милиции.
Правоохранители проводят расследование.
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