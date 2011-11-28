Открытие памятника техники начала XX века

29 ноября - 11.00. Открытие памятника науки и техники начала XX века «Узел трансформаторной подстанции и электрические столбы Симферопольской трамвайной линии», сооруженном в стиле индустриального модерна на перекрестке улиц Пушкина и Гоголя в Симферополе. В мероприятии планируется участие зампредседателя Совета министров Крыма Псарева, министра культуры автономии Плакиды, председателя Рескомитета по охране культнаследия Тура. Аккредитация проводится по телефону: (0652) 27-77-93.

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