Пресс-конференция "Выборы-2012 - театр без абсурда"

29 ноября - 12.00. Пресс-конференция «Выборы-2012 - театр без абсурда. Как группы политического влияния «нарезают» округа? Какие новые технологии будут использоваться? Какая стоимость победы?». Проводят Леонид Щукин - управляющий партнер медиа-агентства «Seemus-media»; Александр Юркевич - вице-президент Ассоциации «PR Ukraina». Симферополь, ул.Севастопольская, 8, к.106, Информационный пресс-центр.

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