Большинство граждан Украины не считают Россию заграницей

Большинство граждан Украины (58%) в целом не считают Россию заграницей, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Research and Branding Group.

Общенациональный опрос проводился компанией R&B Group с 27 октября по 7 ноября, всего было опрошено 2079 человек, ошибка выборки составляет 2,2%.

"Большинство украинцев - 58% - в целом не считают Россию заграницей, противоположного мнения придерживаются 40%, еще 2% респондентов затруднились ответить на этот вопрос", - сказал руководитель компании R&B Group Евгений Копатько на пресс-конференции в понедельник, представляя результаты исследования.

При этом, по его словам, выявлены значительные региональные различия - так, считают Россию заграницей две трети (62%) жителей Западной Украины, тогда как не считают Россию заграницей 73% жителей Юго-Востока страны и 53% жителей центра Украины.

"Формально у нас (у Украины и России) два государства, два флага, две гимна, два герба, но, тем не менее, есть ностальгия, и говорить, что Россия для нас какая-то далекая страна, наверное, пока не приходится. И большинство украинцев по-прежнему не считают Россию заграницей", - отметил Копатько.

По словам социолога, каждый второй житель Украины имеет родственников в России (28% имеют близких родственников, 21% - дальних родственников, с которыми поддерживают контакты), около трети опрошенный имеют в России друзей (15%) или просто знакомых (15%). При этом треть украинцев (35%) ответили, что у них нет знакомых в России.

"Большинство украинцев (70%) после 1991 года не посещали Россию, это высокий показатель. Бывали в соседнем государстве 29% респондентов. В региональном разрезе больше всего посещавших Россию после 1991 года жителей Юго-Востока Украины - 36%, а меньше всего среди жителей Западной Украины - 18%", - сообщил Копатько.

В результате опроса также выяснилось, что каждый второй украинец считает, что Украина сможет прожить без России, и еще большее число респондентов (66%) считают, что Россия может прожить без Украины.

РИА Новости