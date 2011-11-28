Русская община Крыма переизбрала своим лидером Цекова

Общественная организация "Русская община Крыма" (РОК) переизбрала своим председателем Сергея Цекова. Такое решение единогласно приняли 26 ноября в Симферополе участники заседания IX Собора - высшего руководящего органа - общины.

Цеков поблагодарил за доверие и отметил, что община продолжит защищать права и интересы русских и русскокультурных крымчан.

Кроме того, участники Собора избрали на четыре года президиум Думы общины. В его состав вошли 15 человек: Сергей Цеков, Сергей Аксёнов, Александр Черноморов, Олег Родивилов, Олег Слюсаренко, Андрей Козенко, Анатолий Жилин, Валерий Ильичев, Владимир Бобков, Алексей Кипа, Наталья Лантух, Дмитрий Полонский, Владимир Терехов, Лариса Чулкова и Александр Шевцов.

"Участники Собора решили сохранить президиум Думы в прежнем составе и ввести в его состав нового члена - председателя крымской организации партии "Русское единство" Дмитрия Полонского", - сообщила пресс-служба РОК.