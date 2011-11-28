Почти половина украинцев не слышала о медицинской реформе

На реформу медицины руководство страны возлагает большие надежды, и не в последнюю очередь из-за популизма — как-никак тема касается каждого, в то время как рядовые врачи и пациенты не знают о реформе практически ничего, пишет ZN.ua

По данным исследовательского агентства IFAK, о предстоящих переменах в системе здравоохранения имеют представление только 18% опрошенных, 44% не слышали об этом, а 38% не понимают, в чем суть реформирования.

При этом на сайте МОЗ никакой полезной информации (например, узнать, остается ваша поликлиника в прежнем статусе или будет консультационно-диагностическим центром – КДЦ) найти не удастся.