Лидера крымских байкеров нашли без головы

40-летний президент крупнейшего в Крыму мотоклуба "Островитяне" Александр Пятничко (байкерская кличка - Лобо), который пропал 18 октября, найден убитым неподалеку от Евпатории. Тело обезглавлено.

У милиции есть версия, что голову предоставили заказчикам убийства как доказательство выполненной работы.

Друзья убитого не исключает, что преступление совершил фанатик, обезглавивший человека из религиозных соображений.

Пятничко искали и правоохранители, и мотоциклисты. На протяжении месяца байкеры методично объезжали каждое крымское село, расспрашивали, оставляли объявления о пропаже друга. Но все безрезультатно. Единственная зацепка, которая у них была - в последний раз Александра видели по дороге в Евпаторию. Байкер отправился туда на своем автомобиле Toyota Camry. Одна из причин поездки - уладить вопросы бизнеса. Говорят, помимо клуба, Пятничко серьезно занимался строительным делом - возводил мини-гостиницы. И в тот раз отправился присмотреть участок под новую застройку.

20 октября на одной из центральных улиц Евпатории обнаружился автомобиль Пятничко. Авто было пустым, без документов и ключей. Следов борьбы в салоне криминалисты не обнаружили.

Вечером 25 ноября милиция нашла тело байкера и его пропавшие вещи. "Дежурному Сакского МВД позвонила неизвестная девушка, - рассказали в пресс-службе Сакского городского управления МВД. - Аноним рассказала, что, выгуливая собаку, обнаружила барсетку на обочине трассы Евпатория - Мирный в районе озера Лиман. В сумке были водительские документы на имя пропавшего и ключи от его машины".

Через несколько минут из Симферополя на место выехали оперативники. Прочесав местность, нашли тело. Оно было прикопано в неглубокой могиле.

Перед смертью в Пятничко стреляли. Пуля, выпущенная из пистолета, попала мужчине в грудь. Специалисты предполагают, что это и послужило причиной смерти, хотя достоверные данные будут известны после вскрытия. Затем его обезглавили. Убийство произошло около месяца назад, установила милиция. На правом плече у байкера были татуировки. Именно по ним тело опознал брат покойного.

У Пятничко осталась жена и трое маленьких детей: двое дочерей и сын.

По материалам "Комсомольской правды"