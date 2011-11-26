Пара задохнулась выхлопными газами в машине

11:00, 26 ноября 2011
Крым
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Авто стояло в гараже

В поселке Первомайское в Крыму парень с девушкой погибли, задохнувшись выхлопными газами в машине с включенным двигателем, который стоял в гараже с закрытыми воротами, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Тела 26-летнего парня и 23-летней девушки нашли 25 ноября.

«Вероятная причина несчастного случая - удушение выхлопными газами работающего автомобиля», - отметили спасатели.

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