Пара задохнулась выхлопными газами в машине
11:00, 26 ноября 2011Крым
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Авто стояло в гараже
В поселке Первомайское в Крыму парень с девушкой погибли, задохнувшись выхлопными газами в машине с включенным двигателем, который стоял в гараже с закрытыми воротами, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Тела 26-летнего парня и 23-летней девушки нашли 25 ноября.
«Вероятная причина несчастного случая - удушение выхлопными газами работающего автомобиля», - отметили спасатели.
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