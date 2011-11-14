Экс-глава Минздрава прошел в Раду

Избирательная комиссия Крыма в понедельник признала кандидата от Партии регионов, экс-министра здравоохранения республики Сергея Донича избранным в депутаты Верховного совета Крыма.

Депутат Владимир Ануфриев, который осенью 2010 года победил на выборах в мажоритарном одномандатном избирательном округе № 13 (Симферополь), скончался в сентябре этого года. 13 ноября в округе проходили промежуточные выборы. В избирательный список включили 37 тысяч 45 человек. На участки пришли 6 тысяч 735 симферопольцев. Признаны недействительными 124 (1,84%) бюллетеня, 30 тысяч 546 не использовали.

Члены избиркома, рассмотрев 14 ноября протоколы городской и участковых избирательных комиссий, решили признать результаты выборов.

По официальным данным, в голосовании приняли участие 6 тысяч 735 человек (18,01%). Сергея Донича поддержали 3 тысячи 613 избирателей (53,65%).

За Александра Остапенко от Компартии проголосовали 989 человек (14,68%), за Дмитрия Полонского от «Русского единства» – 702 (10,42%).

Федор Паркосиди от Компартии рабочих и селян набрал 394 голоса (5,85%), Александр Юрьев от «Батькивщины» – 388 (5,76%), Оксана Фурса от «Партии нового поколения Украины» – 57 (0,85%), Галина Краснобаева от партии «Вече» – 48 (0,71%).

420 избирателей (6,24%) не поддержали ни одного кандидата.

По материалам КИА