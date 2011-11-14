Вода в Алуште подорожала

Водоснабжение в Алуште подорожает с 2,7 до 3 гривен за кубометр, водоотведение — с 2,4 до 2,7 гривен за кубометр. Исполком Алуштинского горсовета утвердил для населения новые тарифы на услуги местного водоканала.

Тариф вступит в действие через месяц после опубликования в газете горсовета «Алуштинский вестник», ориентировочно - с середины декабря.

Трифы на водоснабжение и водоотведение в Алуште поднимались в феврале. Для учреждений, предприятий, организаций услуга составляет 8,6 гривен за кубометр воды и 7,9 гривен за кубометр стоков.

По материалам "е-Крым"