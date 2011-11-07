Власть манипулирует украинцами через телевизор?

Ведущие украинские телеканалы сокращают количество политических новостей и увеличивают дисбаланс в подаче новостей от власти и оппозиции, сообщили представители Академии украинской прессы, представляя свой «Мониторинг новостей ведущих каналов украинского телевидения: декабрь - октябрь 2011 года».

Президент Академии украинской прессы Валерий ИВАНОВ отметил, что по сравнению с 2004 годом, ситуация со свободой слова сейчас намного лучше, но радоваться этому факту не дают два обстоятельства. Первое, по его словам, это сокращение количества политических новостей в вечерних выпусках новостей ведущих телеканалов. ИВАНОВ не исключает, что это связано с попыткой «отвести заполитизированное украинское общество в сторону развлекательного контента». Второе обстоятельство - дисбаланс по уровню подачи информации от власти и оппозиции. «И то, что канал (Первый национальный), который должен стать в будущем общественным телевидением, является лидером этого дисбаланса, это отвратительно. Поэтому ситуация со свободой слова является стабильно тяжелой», - сказал президент АУП.

Исполнительный директор Института массовой информации Наталия КОСТЕНКО проинформировала о результатах контент-анализа новостей прайм-тайма семи ведущих украинских телеканалов – «Интер», «1+1», «Новый канал», ТРК «Украина», СТБ, ICTV и Первый национальный - за последние шесть месяцев текущего года.

Так, по ее словам, новости по сравнению с предыдущими периодами наблюдений (начиная с 2002 г.) стали намного меньше политическими. Ведущие каналы теперь значительно меньше интересуют новости из политического поля, но значительно больше стало новостей криминальных, о бедах и катастрофах. В среднем три четверти новостей в 2011 году касается Украины и только каждое пятое сообщение - политическое. Меньше всего политических новостей на «1+1», больше всего - на ICTV, а новостей, не связанных с Украиной, больше всего на «Интере», СТБ, УТ-1. Сообщений об уголовных преступлениях больше, чем об экономической ситуации, экологических проблемах и здоровье населения.

КОСТЕНКО рассказала, что исследование засвидетельствовало значительную вариативность между каналами на представление двух точек зрения на политические события: в среднем только каждое десятое сообщение на Первом национальном с двумя точками зрения, а на «Новом канале» – это каждое третье сообщение, относительно политических новостей в Украине – только каждое пятое на УТ-1, два из трех – на «Новом канале».

По ее словам, на всех каналах распределение внимания и синхрона в новостях - в пользу представителей власти и правящей коалиции. В частности, наименее сбалансировано распределение внимания и синхрона на Первом Национальном; в сентябре и октябре доля синхрона оппозиции самой большой была на ТРК «Украина».

Так, в октябре 20% сообщений в целом были с несколькими точками зрения (в сентябре 20%, в июне - 15%, в апреле - 23%, в феврале - 19%, в декабре - 18%). В октябре их больше всего было на «Новом канале» (32%) и СТБ - 25% (26% - в сентябре, 32% - в июне, 30% - в апреле и по 27% в феврале и декабре на этом канале), а меньше всего - на Первом национальном - 13% (в сентябре - 4%). В октябре меньше всего сообщений с одной точкой зрения на политические события - на «Новом канале» (40%), больше всего, как и в течение всех предыдущих месяцев наблюдений, - на Первом национальном (78%), однако в сентябре их было там значительно больше - 92%.

На протяжении всех месяцев наблюдения граждане чаще официальных лиц и политиков комментируют события в выпусках новостей: 40% против 27% и 27% соответственно в октябре (в сентябре 33% против 26% и 20%, в июне 33% против 22% и 23%, в апреле 36%, 32% и 27%). Только на Первом национальном среди тех, кто комментирует события, политиков и официальных лиц больше, чем граждан: в октябре 45%, 32% и 28% соответственно (в сентябре 30%, 30% и 18%), однако доля граждан в октябре заметно выросла.

В октябре внимание к политическим партиям, политическим персонам и политическим институтам в среднем распределилась так: 15% - 42% - 70% (в сентябре 12%, 39%, 64%). Среди политических институтов чаще всего в октябре вспоминаются силовые ведомства – 22%, президент - 18%, суд и прокуратура - 18%. Сомнительные оценки чаще всего адресовались Кабмину (27%) и НБУ (25%). В первую неделю октября самое большое внимание уделялось Партии регионов, оппозиции в целом и «БЮТ - Батькивщине» (по 6%), и по сравнению с сентябрем эта ситуация не изменилась. Общественные организации, фонды и благотворительные организации вспоминаются чаще, чем в предыдущие месяцы. Как и в предыдущем месяце, негативно-ироническая тональность сообщений в два раза чаще сопровождает информацию об оппозиции по сравнению с правящей коалицией.

По словам КОСТЕНКО, 67% всех упоминаний о политиках касается представителей власти и правящей коалиции, 26% - оппозиции и 7% - других политиков (в сентябре 64%, 26%, 10% соответственно, в июне 74%, 20%, 6%, в апреле 76%, 16%, 8%, в декабре было 63%, 30%, 7%). Чаще о лицах из власти и коалиции говорили в октябре на «Интере» и «1+1» - 72%, а об оппозиционных политиках - на ICTV (34%) и СТБ (28%). Другие политики в октябре более массово были представлены на УТ-1 - 11% (в сентябре на «Интере» - 17%, в июне на «1+1» и «Новом канале» - по 11%).

КОСТЕНКО рассказала, что внимание к президенту Виктору ЯНУКОВИЧА составляло 17% (в сентябре 12%, в июне 11%, в апреле 15%, в феврале 7%), к Владимиру ЛИТВИНУ – 9% (в сентябре 5%), к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ – 8% (в сентябре 6%, в июне 7%, в апреле 8%), к Юлии ТИМОШЕНКО - 5% (в сентябре 8%). Депутаты ВР Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Олег ЛЯШКО, а также Юрий ЛУЦЕНКО чаще всего вспоминаются в сомнительно-негативной тональности – 60%, 39% и 45% соответственно. В сентябре министры Федор ЯРОШЕНКО и Анатолий МОГИЛЕВ в сомнительно-негативной тональности вспоминаются в 57% и 47% случаях. В июне больше всего иронических и сомнительных оценок получал в новостях министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК (40%).

В целом 69% синхрона на ведущих телеканалах принадлежит представителям власти, 24% - оппозиции, 7% - другим политикам. Прямая речь представителей власти и правящей коалиции на УТ-1 составляла 75% (в сентябре 98%) и это самый низкий показатель в 2011 году. Самая большая доля синхрона у представителей оппозиции на ТРК «Украина» (41%, в сентябре 26%) и «Новом канале» (32%). В сентябре на СТБ - 25% (в октябре 17%), в июне на «Новом канале» - 36% та СТБ - 28%, в апреле на тех же каналах 32% и 26%.

Исследование проводилось Академией украинской прессы при участии ученых Института социологии НАН Украины методом контент-анализа новостей прайм-тайма семи ведущих украинских телеканалов.

Проект осуществляется при поддержке международного фонда «Возрождение».