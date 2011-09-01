Янукович принял спикера и вице-премьера Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встреч в Киеве обсудил ситуацию в Автономной республике Крым с председателем крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ и первым вице-премьером правительства региона Павлом БУРЛАКОВЫМ, сообщили в четверг пресс-службы Верховного совета и Совета министров Крыма.

Спикер Крыма доложил главе государства о работе парламента и правительства автономии «по стабилизации социально-экономического положения в республике» и о планах работы депкорпуса до конца года. Обсуждались также вопросы взаимодействия центральной и крымской властей.

На встрече с БУРЛАКОВЫМ президент поручил проработать бюджет автономии 2012 года с правительством Украины и поддержал инициативу проведения в октябре II Черноморского экономического форума.

Глава государства одобрил организацию официального визита крымской делегации в Китайскую народную республику в ноябре.

Вице-премьер Крыма также доложил об итогах экономического развития автономии за 7 месяцев и о планах работы Совмина до конца года.

«ЯНУКОВИЧ подчеркнул свою неизменную позицию и в дальнейшем поддерживать Крым и крымскую команду в реализации всех начатых социально-экономических программ полуострова», – говорится в сообщении.

Вопрос о назначении председателя Совмина Крыма на встрече с БУРЛАКОВЫМ не обсуждался, подчеркнула пресс-служба крымского правительства.

Премьер-министр Крыма Василий ДЖАРТЫ, который занимал эту должность с марта 2010 года, умер полмесяца назад в результате онкозаболевания.

Ряд экспертов и средств массовой информации среди возможных кандидатур на пост руководителя Совмина называют КОНСТАТИНОВА, БУРЛАКОВА, главу Севастопольской государственной администрации Владимира ЯЦУБУ, министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА, губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, замглаву Совнацбеза Нестора ШУФРИЧА.