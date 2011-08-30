Политики пользуются услугами троллей и платных комментаторов

Украинские политики используют наемных комментаторов, блоггеров и так называемых интернет-троллей. Заказать поддержку комментариями за деньги можно в большинстве легальных пиар-агентств, сообщает "Радио Свобода".

"Поддержим комментариями на всех сайтах. Надо решить: вы выбираете эти сайты или мы выбираем, где это можно сделать? Цена будет меняться в зависимости от сайта. На очень рейтинговых сайтах вроде "Цензор", "Обозреватель", "Ура-информ" цена будет меняться", - рассказала менеджер пиар-компании.

Большинство пиар-агентств готовы помочь повысить или понизить рейтинг политиков с помощью заказных комментариев.

"Мы ему выбираем стратегию: показываем его положительные качества, отрицательные стараемся нивелировать. Используем и комментарии. Нам нужно знать, какое прошлое у этого человека, чтобы понимать, откуда ждать удара, если против него начнут работать", - сказали в другой пиар-компании.

Наемных комментаторов используют все ведущие политики, отметил политтехнолог Тарас Березовец.

"Зачастую такие комментарии применяются на популярных сайтах Украинская правда, Корреспондент, УНИАН, Украинские национальные новости, Цензор и тому подобное. Я знаю, что в среднем во время избирательной кампании штат комментаторов увеличивается до нескольких десятков. Это может быть даже 100 купленных блоггеров по всей стране, которые работают на одну конкретную политическую силу. Когда выборы заканчиваются, остается примерно 15-20 человек", - рассказал он.

Вместе с тем источник "Радио Свобода", который непосредственно связан с заказными комментариями, рассказал, как работают купленные комментаторы.

Комментатор обязан следить за 15 самыми популярными информационными ресурсами. Ежедневно им направляется план, в котором указано, над какими темами надо работать и какую позицию отстаивать.

Главная цель - написать первым, ведь чем раньше напишешь комментарий, тем больше людей его прочтут.

Если поступает заказ уменьшить внимание к определенной новости, то комментатор начинает ругаться на всех пользователей и, как правило, это отбивает желание у рядового читателя участвовать в обсуждении.

Еще один метод "уничтожения" новости - загрязнение комментариев не связанными с темой материала сообщениями - "флудом".

По словам Березовца, нанятые комментаторы в течение последних президентских выборов работали очень открыто и нагло. Теперь их легко увидеть, и этот прием теряет влияние.

"Есть так называемые копипастеры, их называют юляботамы, германоботамы. Они размещают абсолютно идентичные комментарии на 5-6 ресурсах. Их легко увидеть, потому что они повторяют заранее прописанные для них тезисы", - заверил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дарья Чепак утверждает, что никогда не сотрудничала с интернет-троллями. "Я могу вам сказать за свою пресс-службу: мы никогда этим не пользовались", - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока отказалась комментировать информацию о том, что в 2009 году комментаторы БЮТ заполонили "Украинскую правду".

"Я не буду это комментировать, потому что это чушь", - ответила она.

Украинская правда