Легковушка влетела в маршрутку в Крыму: 2 человека погибли и 11 ранены

2 человека погибли, еще 11 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в районе поселка Кацивели в Крыму. Авария произошла 22 августа, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

По предварительной информации, на обочине дороги стоял автомобиль с включенным сигналом аварийной остановки, его пытались объехать две легковушки - «Чери» и «Мицубиси». В результате удара «Мицубиси» выехал на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулся с едущим навстречу автобусом «Мерседес», в котором находились 18 человек.

Автобус выполнял нерегулярные перевозки. В его салоне были туристы, отдыхающие в Феодосии, которые ехали по маршруту Феодосия- Ялта - Мисхор- аквапарк «Голубой залив».

Пассажирка «Мицубиси» погибла на месте аварии, водитель-мужчина скончался в больнице, оба проживали в Днепропетровске.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, находящиеся в автобусе и «Мицубиси».

Из них 2 пострадавших находятся в реанимации. 7 детей - в детском отделении, среди них 4 гражданина России (жители Ростовской области и Санкт-Петербурга) и 3 украинцев (жители Донецкой области и Днепропетровска). Еще 2 пострадавших - в травматологическом отделении.