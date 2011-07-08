Мэр бахчисарайского Тенистого погорел на взятке
11:29, 08 июля 2011Крым
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Сельский голова под подпиской
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против председателя села Тенистое Бахчисарайского района, который подозревается в получении 10 тысяч гривен взятки за составление договора аренды объекта в селе и установление минимальной арендной ставки, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Крыма.
Суд избрал руководителю Тенистого меру пресечения в виде подписки о невыезде, хотя надзорное ведомство настаивало на аресте.
Действия сельского мэра квалифицированы прокуратурой как «получение взятки в значительном размере» - часть 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
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