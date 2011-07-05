"Газ Украины" требует от тепловиков расплатиться за голубое топливо

«Газ Украины», дочерняя компания национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины», требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно погасить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010), сообщила пресс-служба компании.

В июне 2011 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились поступления средств за потребленный природный газ от предприятий ТКЭ-должников Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Волынской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Житомирской областей, а также городов Киев и Севастополь, Автономной республики Крым.

Согласно графикам погашения задолженности предприятия ТКЭ должны уплатить всю сумму задолженности за газ до начала нового отопительного периода, то есть до 1 октября 2011 года.

По состоянию на 4 июля задолженность предприятий ТКЭ перед «Газом Украины» составляет 5,1 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов - 64%.

Наибольшая задолженность у предприятий ТКЭ Донецкой (913 млн. грн.), Днепропетровской (723 млн. грн.), Харьковской (698 млн. грн.), Луганской (301 млн. грн.), Одесской (259 млн. грн.), Запорожской (199 млн. грн.), Львовской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Полтавской (148 млн. грн.), Житомирской (116 млн. грн.) областей, а также АР Крым (239 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,79 млрд. грн.

В случае дальнейшего нарушения теплоснабжающими предприятиями собственных обязательств, «Газ Украины» поднимет перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вопрос о применении профильным ведомством мер в отношении руководителей предприятий ТКЭ, нарушающих порядок расчетов за газ.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики осложняет своевременные и полные расчеты «Нефтегаза Украины» за импортированный природный газ.