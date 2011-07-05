Парламент разрешил корпоратизацию "Титана"

Верховная рада Украины разрешила корпоратизацию государственной акционерной компании (ГАК) "Титан", сохранив при этом запрет на приватизацию предприятия.

За принятие в целом законопроекта о внесении изменений в закон "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации (относительно сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации)" проголосовали 244 депутата из 384 зарегистрированных в сессионном зале во вторник.

50%+1 акция "Крымского титана" (Армянск) принадлежит государству, 50%-1 акция - компании Ostchem Germany GmbH, которая входит в Group DF Дмитрия ФИРТАША. В уставном фонде компании находится целостный имущественный комплекс ГАК "Титан".

"Крымский титан" - один из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, ему принадлежат 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного.