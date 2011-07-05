Ялта открывает крокодиляриум

Нильская крокодилица Нифиртари и полсотни ее детенышей, появившихся на свет в Алуштинском аквариуме, получили новую прописку. Крокодиляриум площадью 300 квадратных метров открывается в субботу в Ялте.

Всего в его коллекции - семь видов крокодилов (более 70 особей, размерами от тридцати сантиметров до трех метров), водяные черепахи, питоны, игуаны и нильские вараны, сообщили владельцы.

"Нам удалось создать в Ялте новый привлекательный туристический объект. Получилось все интересно, красиво, оригинально и по-настоящему экзотически", - говорит директор крокодиляриума Виктор ЖИЛЕНКО.