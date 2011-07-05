Украинским водителям облегчили жизнь

Верховная рада Украины отменила обязательный технический осмотр частных легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Парламент принял в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок". За проголосовали 262 депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ внес проект закона в Раду в апреле. Документ вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Обязательному техосмотру теперь не подлежат «легковушки» (всех типов, марок и моделей), прицепы и полуприцепы к ним (кроме такси и машин, используемых в коммерческих целях), мотоциклы, мопеды, мотоколяски – независимо от срока эксплуатации.

Также такому контролю не подлежат грузовики (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним со сроком эксплуатации до двух лет.

Госавтоинспекция отстранена от проведения обязательного техконтроля, такие полномочия переданы другим субъектам ведения хозяйства.

Закон также отменил требования об обязательном наличии у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально удостоверенной доверенности на управление транспортным средством.