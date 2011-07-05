Продажа крымского завода Минобороны недействительна

Высший хозяйственный суд признал недействительным договор купли-продажи государственного предприятия Министерства обороны «Феодосийский судомеханический завод» (Крым).

Суд оставил без изменений судебные решения первой и апелляционной инстанций по делу об иске военной прокуратуры Военно-морских сил Украины к компании «Авиа-Инвест» и заводу о признании недействительным договора.

Суд обязал ответчиков вернуть оборонному ведомству недвижимое и движимое имущество стоимостью более 70 млн. грн., сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Кассационную жалобу подавала в Высший хозсуд фирма «Авиа-Инвест».

Целостный имущественный комплекс предприятия был незаконно отчужден в январе 2010 года на основании плана санации завода. В то время, когда стоимость комплекса составляла более 73 млн. грн., стоимость соглашения не превышала 17 млн. грн. Среди имущества, которое пытались передать третьим лицам, были морские причалы.

Главное управление военных прокуратур генпрокуратуры 20 августа 2010 года возбудило уголовное дело против бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО. Он вместе с арбитражным руководителем предприятия «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества.

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд 31 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Авиа-Инвест» и оставил в силе решение Хозсуда Крыма от 14 декабря 2010 года, которым удовлетворен иск военного прокурора ВМС Украины о возвращении завода в госсобственность.