4 тысяч доз героина не достались крымским "торчкам"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в воскресенье крымчанина, который привез из столицы России на полуостров 300 граммов героина, его хватило бы на 4 тысячи доз для наркоманов, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

43-летний гражданин Украины доставил наркотик в Крым поездом, спрятав в непрозрачную пачку от сока. «Экспертиза показала, что изъятое вещество является диацетилморфином, иными словами героином высочайшего качества», - говорится в пресс-релизе.

СБУ возбудила в понедельник уголовное дело по статьям «приобретение, хранение, сбыт наркотических средств в особо крупных размерах» и контрабанда, санкция которых - до 12 лет тюрьмы.