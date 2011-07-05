Кабмин прервал переговоры с Vanco о заключении мировой - СМИ

Кабинет министров Украины прервал переговоры с Vanco Prykerchenska о заключении мирового соглашения.

Как сообщили газете "КоммерсантЪ" в Минэнерго, переговоры между компанией Vanco Prykerchenska с одной стороны и Кабмином, Минэнерго и Минприроды с другой, прекращены по обоюдному согласию. В министерстве не стали уточнять причину.

В то же время источник издания, знакомый с ходом переговоров, заявил, что стороны не смогли договориться о юридическом закреплении долгосрочных гарантий защиты инвестиций Vanco в размере 20 млрд. долларов. После чего было принято решение продолжить разбирательство между сторонами в суде.

В апреле министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что правительство утвердило мировое соглашение с Vanco. Тогда он уверял, что соглашение будет подписано в апреле.

В 2006 году Vanco International выиграла конкурс на разработку участка Черного моря. В 2007 году Минприроды лишило компанию лицензии на разработку шельфа. В ответ "дочка" Vanco обратилась в Стокгольмский арбитражный суд.