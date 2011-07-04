Офицеры Черноморского флота "обдирали" военнослужащих

Военная прокуратура Российской Федерации установила на Черноморском флоте России факты взимания поборов с военнослужащих. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверкой военной прокуратуры выявлены факты поборов премиальных денег в ряде воинских частей Черноморского флота», - говорится в пресс-релизе военной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2010 года полковник С. по указанию заместителя командира одного из соединений ЧФ РФ полковника И. потребовал от командиров авиационных частей Черноморского флота ежемесячно собирать с военнослужащих и передавать ему деньги из дополнительных выплат в размере 110 тыс. рублей (около 4 тыс. долларов) с каждой воинской части.

В июне 2011 С. получил от командиров авиачастей собранные офицерами более 690 тыс. рублей (около 25 тыс. долларов), однако передать их И. не успел, так как был задержан.