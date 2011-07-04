Vanco и Кабмин могут возобновить арбитражный процесс - эксперт

Стороны переговорного процесса по мирному урегулированию спора между компанией Vanco Prykerchenska Ltd. и государством Украина могут в ближайшее время принять совместное решение дождаться вердикта Стокгольмского арбитражного суда, такое мнение высказал УНИАН директор консалтинговой компании Fuel Alternative Виталий ДАВИЙ.

«По моей информации, причина затянувшихся переговоров по мирному урегулированию спора заключается в том, что стороны не могут найти способ юридически закрепить гарантии инвесторам проекта», - сказал он.

«Желание Vanco Prykerchenska и ее акционеров получить от государства долгосрочные гарантии защиты их инвестиций вполне понятно. После того, как предыдущее правительство в 2008 году попросту заблокировало этот стратегически важный для Украины проект, компания так и не смогла приступить к его реализации. Вместо начала работ на Прикерченском участке шельфа Черного моря она была вынуждена начать арбитражный процесс в Стокгольме», - добавил ДАВИЙ.

«Учитывая тот факт, что проект рассчитан на 30 лет, в его реализацию нужно инвестировать от 15 до 20 млрд. долларов, то объяснимы риски, от которых хотят застраховаться представители компании. Шансы Vanco Prykerchenska выиграть в арбитраже достаточно высоки, а, учитывая успешный международный опыт реализации подобных проектов их материнской компании Vanco, в успехе всего проекта в целом можно быть уверенным», - считает эксперт.

По его словам, пока никаких официальных заявлений от сторон переговорного процесса не последовало. Однако, если они так и не смогут подписать мировое соглашение, то у них останется только один выход - возобновление арбитражного процесса и окончательное решение суда.

«В этом случае именно Стокгольмский суд поставит точку в этом затянувшемся споре. В определенном смысле это может быть выгодно тем компаниям, которые в 2006 году проиграли тендер на разработку Прикерченского участка, так как теоретически у них остаются шансы принять участие в повторном тендере на данный участок», - сказал ДАВИЙ.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.