СПУ выгнали из Социнтерна

Соцпартия Украины выражает несогласие с решением Совета Социнтерна об исключении партии из Социалистического интернационала, заявил почетный председатель СПУ Александр МОРОЗ, сообщает сайт политсилы.

По словам МОРОЗА, основание исключения - "за несоответствием действий основополагающим ценностям и принципам Интернационала" - не имеет отношения к логике функционирования и политической деятельности СПУ.

По его словам, "о заседании Совета Социнтерна, которое состоялось в Афинах 1-2 июля, в партии стало известно только теперь", то есть решение принималось без приглашения украинских социалистов.

МОРОЗ заявил, что "притеснения СПУ в Социнтерне наблюдались и раньше". "Они были следствием сознательной дезинформации со стороны некоторых завсегдатаев на мероприятиях Социнтерна из других украинских партий", - сказал он.

Руководство СПУ обратилось к президенту Социнтерна ПАПАНДРЕУ и генеральному секретарю Социнтерна АЯЛЛИ "с письмом соответствующего содержания".

В сообщении отмечается, что этот вопрос в ближайшее время рассмотрит политисполком СПУ. "Убежден, что ошибочное решение Социнтерна будет отменено", - сказал МОРОЗ.