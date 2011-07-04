Севастополь завалят розами

Харьков и Киев поддержали инициативу Донецка и Луцкаи намерены безвозмездно передать Севастополю 10 и 5 тысяч кустов роз соответственно, сообщил председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА на брифинге в понедельник.

Он уточнил, что со стороны Харькова кусты роз приобретут "отдельно мэр и отдельно областной губернатор".

"Мы постараемся подготовиться, чтобы осенью посадить эти розы", - сказал ЯЦУБА.

Руководитель Севастополя напомнил, что первым с инициативой о передаче Севастополю 5 тысяч кустов роз выступил мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. После этого такое же количество роз решил передать Луцк.