Севастополь завалят розами
19:47, 04 июля 2011Крым
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Кусты обещают уже четыре города
Харьков и Киев поддержали инициативу Донецка и Луцкаи намерены безвозмездно передать Севастополю 10 и 5 тысяч кустов роз соответственно, сообщил председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА на брифинге в понедельник.
Он уточнил, что со стороны Харькова кусты роз приобретут "отдельно мэр и отдельно областной губернатор".
"Мы постараемся подготовиться, чтобы осенью посадить эти розы", - сказал ЯЦУБА.
Руководитель Севастополя напомнил, что первым с инициативой о передаче Севастополю 5 тысяч кустов роз выступил мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. После этого такое же количество роз решил передать Луцк.
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