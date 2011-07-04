Мужчина нашел снаряд, копая могилу

Пиротехники МЧС уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который мужчина обнаружил, копая могилу в селе Фруктовое в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

«Более 66 лет боеприпас пролежал в земле на полутораметровой глубине. Его вес - 50 килограмм. По мнению специалистов, взрывоопасный предмет мог взорваться в любой момент, например, от удара лопаты при отборе земли. Разлет осколков при взрыве составил бы 500 метров», - говорится в пресс-релизе.

Севастопольские саперы 4 июля вывезли артснаряд на полигон в селе Хмельницкое и взорвали.