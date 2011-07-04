Два санатория "Укрпрофздравницы" отказались от 1,3 га в Крыму

Прокуратура Алушты передала в суд уголовные дела в отношении главных врачей санаториев «30 лет Октября» и «Алушта», принадлежащих закрытому акционерному обществу «Укрпрофздравница», которым инкриминируется незаконный отказ от пользования земельными участками площадью 0,98 и 0,29 га, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«Преступными действиями руководителей здравниц, которые квалифицированы по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины как превышение служебных полномочий, причинен ущерб почти на миллион гривен», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура проводит массовые проверки деятельности санаториев сети «Укрпрофздравница». Так, только в первой половине июня возбуждены десять уголовных дел по фактам незаконных финансовых операций, операций с имуществом и землей оздоровительных учреждений.