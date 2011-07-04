47% украинцев: у СНГ нет будущего

47% опрошенных компанией Research&Branding Group считают, что у Содружества Независимых Государств нет будущего. 35% опрошенных сказали, что у СНГ есть будущее, 18% - затруднились ответить, свидетельствуют результаты исследования.

Кроме этого, респондентов попросили оценить тенденции в содружестве. 43% опрошенных сказали, что страны в СНГ отдаляются друг от друга, 36% - считают, что ничего не меняется, 21% респондентов, считают, что страны СНГ сближаются.

Респондентов также спросили, какое определение СНГ, по их мнению, является более правильным. 43% опрошенных сказали, что СНГ - это механизм сохранения внутригосударственных связей в условиях распадающегося политического организма СССР. 27% - назвали СНГ эффективным инструментом интеграции на постсоветском пространстве. 30% - затруднились ответить.

Кроме этого, их попросили ответить на вопрос, какое определение более точно отображает статус Украины в содружестве. По 16% опрошенных сказали, что Украина является полноправным членом СНГ и государством, покинувшим СНГ. 15% считают, что Украина - государство, участвующее в некоторых структурах содружества в качестве наблюдателя. 12% - назвали ее ассоциированным членом СНГ, 11% - фактическим членом содружества, 29% - затруднились ответить на поставленный вопрос.

Опрос проводился 4-14 апреля, в его рамках социологи опросили 2077 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, по результатам опроса Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Киевского международного института социологии в 2005 году, 59,5% полностью были не согласны либо скорее не согласны с суждением, что Украина должна выйти из СНГ, сообщает "Корреспондент".