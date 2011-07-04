"Черноморкой" порулит экс-министр Тимошенко

Президент Черноморской телерадиокомпании (Симферополь) Татьяна КРАСИКОВА покидает пост - она уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщил УНИАН представитель "Черноморки".

Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года. Сейчас она охватывает вещанием территорию крымской автономии и Севастополя.

Временно руководить телеканалом будет бывший министр труда и социальной политики Украины (работала в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО), крымчанка Людмила ДЕНИСОВА.

Она заявила, что не планирует становиться президентом ТРК, а лишь намерена помогать менеджерскому составу "Черноморки" готовить проекты к новому телесезону.

"Я буду только содействовать тому, чтобы мы вышли с обновленными проектами, новыми программами к 1 сентября. Я не буду президентом телерадиокомпании. Я - совладелец телекомпании. Я от имени совладельцев буду участвовать непосредственно в этом процессе", - сказала ДЕНИСОВА "Центру журналистских расследований".