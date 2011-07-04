Тигрюле привезли жениха из Франции

У белой тигрицы по кличке Тигрюля, которую лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО, передала частному ялтинскому зоопарку «Сказка» два года назад, появился жених. Зверинец купил во Франции белого бенгальского тигра, ему два с половиной года, сообщил УНИАН директор «Сказки» Олег ЗУБКОВ.

«В дороге он немного потерся о клетку, да и на таможне простояли больше пяти часов здесь, в Ялте, на жаре, пока бумажки заполняли! Самое главное, что тигр жив-здоров, а косметические раны очень быстро пройдут», - сказал ЗУБКОВ.

«Жених» находится в вольере с «невестой», но та пока прячется от него. Директор зверинца уверен, что животные поладят и принесут потомство.

ЗУБКОВ создал «Сказку» в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более тысячи животных и птиц, многие из них - редких видов.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса ТИМОШЕНКО подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке во времена руководства украинским правительством в августе 2009 года. Она передала животное в Ялту.