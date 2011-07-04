Машина убила беременную на тротуаре в Симферополе

Беременная женщина погибла, еще одна женщина и двое мужчин получили многочисленные травмы в результате наезда автомобиля в Крыму, пострадала также женщина-водитель «легковушки». Авария произошла 3 июля около села Богдановка Симферопольского района, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

«37-летняя водитель автомобиля «Лада-Калина», двигаясь со стороны аэропорта в направлении Симферополя, на прямом участке дороги по неизвестным причинам наехала на бордюр, из-за чего машину выбросило на тротуар с последующим наездом на троллейбусную опору. На тротуаре находились четыре пешехода», - говорится в пресс-релизе.

Один пешеход - 38-летняя беременная женщина - погибла, трое остальных - 41-летний и 35-летний мужчины и 38-летняя женщина - госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. Водитель автомобиля доставлена в больницу с переломами.

По факту аварии ведется следствие.