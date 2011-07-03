Помогать армии должна каждая область - губернатор Севастополя

Председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА считает, что каждая область Украины должна приложить усилия для развития Военно-морских сил страны.

«Что касается шефства, то тема эта родилась не сегодня, а всегда была в Украине, и в советское время, и мне очень приятно, что сегодня шефству, как мы его называем, придан совсем другой тон... Мы должны сделать все, чтобы каждая область приложила усилия для изменения, совсем другого уровня кораблей и подразделений украинского флота», - заявил ЯЦУБА журналистам в ходе празднования в Севастополе Дня флота Украины.

По словам чиновника, президент Виктор ЯНУКОВИЧ, издав указ об организации шефства над Вооруженными силами Украины, постоянно контролирует и его как главу администрации, и командующего ВМС, и министра обороны.