Украина отметила День флота парадом из 16 кораблей

Шестнадцать кораблей, катеров и судов приняли участие в параде в Севастополе по случаю Дня флота Украины, который является профессиональным праздником не только военных моряков, но и моряков морского и речного флотов и в соответствии с указом президента отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

Украинский флот на празднике представляли, в частности, фрегат «Гетман Сагайдачный», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабли управления «Славутич», «Донбасс» морской тральщик «Чернигов», средний десантный корабль «Кировоград», корвет «Тернополь».

Кроме кораблей и судов ВМС, были задействованы два корабля морской охраны пограничной службы Украины, спасательное судно Севастопольского морпорта и корабль Черноморского флота России.

Утром на кораблях и в воинских частях Военно-морских сил Украины был торжественно поднят флаг ВМС и флаги расцвечивания.

После церемонии встречи командующим украинскими ВМС адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ председателя Верховной рады Украины Владимира ЛИТВИНА начался обход парадного строя кораблей, которые выстроились на внутреннем рейде Севастопольской бухты. На катере вместе с ЛИТВИНЫМ и МАКСИМОВЫМ обход строя кораблей осуществляли также министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, председатель Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ, командующий Черноморского флота России вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, председатель Севастопольской госадминистрации Владимир ЯЦУБА.

При подходе к каждому из кораблей и судов ЕЖЕЛЬ поздравлял экипажи с профессиональным праздником.

ЛИТВИН, ГРЫЗЛОВ, ЕЖЕЛЬ, МАКСИМОВ, КОРОЛЕВ и ЯЦУБА поднялись на борт фрегата «Гетман Сагайдачный», где председатель Верховной Рады выступил с речью, после чего состоялось награждение моряков грамотами и ценными подарками.

На площади Нахимова состоялся ритуал вручения морских кортиков выпускникам Академии ВМС им. П.С. Нахимова.