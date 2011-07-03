"Беркутовцы" сцепились с казаками в Крыму

Столкновение активистов казачьих организаций и сотрудников милиции произошло в субботу в Феодосии - казаки пытались восстановить при въезде в город поклонный крест, который рано утром 1 июля был демонтирован на основании решения Хозяйственного суда Крыма. В потасовках пострадали десяток казаков.

Представители казачьих общин установили крест в начале мая. Против высказались крымские татары. Правительство Крыма направило иск в суд с требованием демонтировать крест. Хозсуд во второй половине мая удовлетворил его. Казаки заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

1 июля крест был демонтирован и перевезен к храму Архангела Михаила. Порядок обеспечивали 300 военнослужащих Внутренних войск МВД и сотрудников «Беркута».

Согласно с распространенным в субботу вечером сообщением крымской милиции, 100 казаков 2 июля забрали крест с территории храма и направились к месту, где он стоял до этого. Там находились 150 сотрудников милиции, из них - 100 бойцов «Беркута». МВД заявляет, что потасовка завязалась из-за попыток казаков прорвать милицейскую цепь. По данным милиции, после столкновения 9 человек обратились за медпомощью (общественные организации, поддерживающие казаков, сообщает об 11 пострадавших).

Милиция утверждает, что после побоища руководители мэрии Феодосии и крымского главка МВД договорились с казаками отвезти крест на территорию храма Архангела Михаила и передать на хранение, пока будут собираться документы для его законной установки.

Общественная организация «Русская община Крыма» называет незаконным снос креста, поскольку еще идут судебные тяжбы по поводу его установки. «Незаконен сам факт сноса поклонного креста сотрудниками милиции, который они осуществили, не имея на руках решения Апелляционного суда Крыма», - говорится в заявлении общины.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает закамуфлированной в религию политикой попытку казачьих организаций восстановить снесенный по решению суда крест и обещает жестко пресекать попытки поставить под угрозу межнациональное согласие в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба крымского правительства.

«Акция, произошедшая под Феодосией, нужна только зачинщикам и их заказникам, стремящимся превратить религию в инструмент ненависти и раздора... Предостерегаю всех «буйных голов»: власть в Крыму сильна, как никогда, и любые попытки пошатнуть стабильность получат адекватный и немедленный ответ», - заявил ДЖАРТЫ.