Флоты Украины и России должны праздновать в один день - Литвин

Председатель Верховной рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным праздновать в один день День флота Украины, который сейчас отмечается в первое воскресенье июля, и День военно-морского флота России (последнее воскресенье июля).

«Не стоило в свое время ломать традиции, и День флота был бы День флота. Да, так судьба распорядилась, что у нас разные государства, два флота, но думаю, ничего не было бы плохого, если бы в один день был этот праздник», - сказал спикер журналистам в Севастополе в День украинского флота.

По мнению ЛИТВИНА, Украину и Россию «объединяет значительно больше, чем разъединяет». «При таком подходе всегда возможен диалог, а главное - результат», - отметил он.

Приехавший на праздник председатель Госдумы России Борис ГРЫЗЛОВ, со своей стороны, заявил, что в воскресенье «в едином строю прошли два взвода почетного караула - это были моряки Украины и России». «Думаю, что это показывает нам, в каком направлении и должны развиваться наши отношения. Мы исторически имеем одну судьбу… Я думаю, что народы Украины и России и раньше, и сейчас, и в будущем будут народами-братьями», - добавил он.