Премьер Крыма предостерег "буйные головы": власть сильна, как никогда

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает закамуфлированной в религию политикой попытку казачьих организаций восстановить снесенный по решению суда крест при въезде в Феодосию и обещает жестко пресекать попытки поставить под угрозу межнациональное согласие в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба крымского правительства.

«Акция, произошедшая под Феодосией, нужна только зачинщикам и их заказникам, стремящимся превратить религию в инструмент ненависти и раздора», - заявил ДЖАРТЫ.

По его словам, политические деятели, которые «пытаются разыграть карту религиозного противостояния, должны четко осознать - время, когда власть на подобные действия смотрела сквозь пальцы, ушло безвозвратно». «Любые попытки провокаций с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в автономии будут пресекаться быстро и жестко… Предостерегаю всех «буйных голов»: власть в Крыму сильна, как никогда, и любые попытки пошатнуть стабильность получат адекватный и немедленный ответ», - сказал крымский премьер.

ДЖАРТЫ заявил также, что в Крыму нет причин для возникновения межнациональных конфликтов.

Представители казачьих общин установили поклонный крест при въезде в Феодосию в начале мая. Против высказались крымские татары. Правительство Крыма направило иск в суд с требованием демонтировать крест. Хозсуд Крыма во второй половине мая удовлетворил его. Казаки заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Крест был демонтирован 1 июля и перевезен к храму Архангела Михаила. Порядок обеспечивали 300 военнослужащих Внутренних войск МВД и сотрудников «Беркута».

По сообщению крымской милиции, 100 казаков 2 июля забрали крест с территории храма и направились к месту, где он стоял до этого, чтобы снова его установить. Там находились 150 сотрудников милиции. МВД заявляет, что потасовка завязалась из-за попыток казаков прорвать милицейскую цепь. По данным милиции, после столкновения за медпомощью обратились 9 человек (общественная организация «Русская община Крыма» сообщает об 11 пострадавших).

Милиция утверждает, что руководители мэрии Феодосии и крымского главка МВД договорились с казаками отвезти крест на территорию храма Архангела Михаила и передать на хранение, пока будут собираться документы для его законной установки.