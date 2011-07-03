Юрий Мешков вернулся в Крым через 16 лет "изгнания" (фото)

Первый и последний президент республики Крым Юрий МЕШКОВ прибыл в субботу в Симферополь. В Крым он вернулся после 16 лет изгнания, которые провел в Москве, сообщает радио «Свобода».

МЕШКОВ приехал с частным визитом (недавно в Симферополе погибла его перваяа супруга), однако впервые за последние годы намерен провести встречи с общественностью, сообщает агентство «Новый регион».

На железнодорожном вокзале Симферополя МЕШКОВА встречали несколько его бывших соратников из Республиканского движения Крыма, которое в середине 1990-х годов контролировало власть на полуострове.

МЕШКОВ отказался общаться с журналистами, пообещав сделать это после того, как урегулирует семейные вопросы.

МЕШКОВ пребывал в должности президента республики Крым с февраля 1994 года по март 1995 года, когда по решению центральной власти Украины должность крымского президента была ликвидирована.

Фото "Новый регион"