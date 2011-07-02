Спецназ и казаки устроили "крестовое" побоище (фото, видео)

Столкновение активистов казачьих организаций и сотрудников милиции произошло в субботу в Феодосии - казаки пытались восстановить при въезде в город поклонный крест, который рано утром 1 июля был демонтирован на основании решения Хозяйственного суда Крыма. В потасовках пострадали десяток казаков.

Представители казачьих общин установили крест в начале мая. Против высказались крымские татары. Правительство Крыма направило иск в суд с требованием демонтировать крест. Хозсуд во второй половине мая удовлетворил его. Казаки заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

1 июля крест был демонтирован и перевезен к храму Архангела Михаила. Порядок обеспечивали 300 военнослужащих Внутренних войск МВД и сотрудников «Беркута».

Согласно с распространенным в субботу вечером сообщением крымской милиции, 100 казаков 2 июля забрали крест с территории храма и направились к месту, где он стоял до этого. Там находились 150 сотрудников милиции, из них - 100 бойцов «Беркута». МВД заявляет, что потасовка завязалась из-за попыток казаков прорвать милицейскую цепь. По данным милиции, после столкновения 9 человек обратились за медпомощью (общественные организации, поддерживающие казаков, сообщает об 11 пострадавших).

Милиция утверждает, что после побоища руководители мэрии Феодосии и крымского главка МВД договорились с казаками отвезти крест на территорию храма Архангела Михаила и передать на хранение, пока будут собираться документы для его законной установки.

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