Россиянка упала с дельтаплана в Крыму

Российская туристка получила многочисленные травмы, упав с дельтаплана в районе горы Клементьева в Крыму, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям днем 1 июля от диспетчера «скорой помощи» курортного поселка Коктебель.

«Отдыхая с друзьями, женщина решила полетать на дельтаплане, не удержалась и упала на землю», - говорится в пресс-релизе.

39-летняя жительница Санкт-Петербурга доставлена в травматологическое отделение больницы. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Гору Клементьева называют «колыбелью советской авиации». Здесь начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни там продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.