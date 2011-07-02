5 милиционеров приговорены к 2-5 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил пятерых сотрудников милиции к срокам от двух лет и одного месяца до пяти с половиной лет тюрьмы за взяточничество, незаконные задержания, насилие, сбыт наркотиков, укрывательство фактов выращивания конопли в Крыму в 2008-2009 годах, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

В частности, суд назначил наказание начальнику сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков линейного отдела милиции (ЛОМ) на железнодорожной станции «Симферополь», трем оперуполномоченных ЛОМов на станциях «Симферополь» и «Керчь», а также инспектору патрульной службы Крымской зоны батальона патрульной службы при линейном управлении милиции.

«Все они лишены званий и возможности в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах. К трем подсудимым применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.