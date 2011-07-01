Украинские морпехи дежурят в боевой тактической группе ЕС

Рота морской пехоты Военно-морских сил Украины заступила 1 июля в Крыму на боевое дежурство в боевой тактической группе Европейского Союза HelBRoC, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны.

HelBRoC - сокращение от английских названий стран (Греция, Болгария, Румыния, Кипр), которые входят в состав южной тактической группы ЕС. Создание боевой тактической группы началось в ноябре 2005 года. Украина позже подписала ноту о вступлении в боевую группу в роли третьей стороны.

Во время проведения церемонии в Крыму рядом с государственным флагом Украины и флагом ВМС под гимн Евросоюза был поднят флаг ЕС.

«До 1 января 2012 года в месте постоянной дислокации рота морской пехоты несет боевое дежурство. Силы немедленного реагирования ЕС будут привлекаться в случае чрезвычайной или кризисной ситуации. Прежде всего, речь идет о миротворческих операциях - о принуждении к миру, выполнении гуманитарных миссий, разоружении незаконных вооруженных формирований», - говорится в пресс-релизе.