Пограничники выдворили из Крыма турецкую браконьерскую шхуну

Катер морской охраны «Тернополь» выдворил за пределы территориальных вод Украины задержанную весной за браконьерство турецкую шхуну Nazar Balikcilic, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы.

Судно с двумя членами экипажа - гражданами Турции - и 20 километрами сетей на борту обнаружил в конце апреля в украинских экономических водах корабль морской охраны «Николаев». После этого шхуна находилась под охраной пограничников в Камышовой бухте Севастополя. Незаконные орудия лова были конфискованы.

Кроме того, турецкие браконьеры добровольно компенсировали Севастопольскому отряду морской охраны расходы на свое задержание в размере 177 тысяч гривен. В эту сумму вошли стоимость потраченного кораблем «Николаев» топлива и денежное довольствие его экипажа.