Полтысячи милиционеров приехали из Киева патрулировать Крым

460 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины прибыли в четверг из Киева в Крым помогать местным милиционерам в курортный сезон. Почти два месяца они будут нести службу в Алуште, Евпатории, Саках, Ялте, Раздольном и Черноморском, сообщила пресс-служба крымского территориального командования Внутренних войск (ВВ).

В составе приданных сил - военнослужащие бригады спецназначения «Барс» и Киевской специальной моторизованной бригады. Они привезли в Крым четверолапых друзей: около десятка собак.

ВВ оказывают помощь крымским милиционерам в патрулировании улиц полуострова восьмой год подряд (фото тут).