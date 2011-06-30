"Крымэнерго" продадут осенью

Фонд Государственного имущества Украины своим приказом утвердил помесячный план-график продажи государственных пакетов энергетических компаний в 3-4 квартале этого года, сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

В августе на приватизационные конкурсы планируется выставить 25% госпакета акций «Киевэнерго», 50% «Закарпатьеоблэнерго», 45% «Западэнерого». На биржу также планируется выставить для продажи 21% «Черкассыоблэнерго». РЯБЧЕНКО отметил, что блокирующий госпакет «Черкассыоблэнерго» в соответствии с договоренностями с ЕБРР будет выставляться на продажу вместе с 25% акций этого облэнерго, который сегодня принадлежит ЗАО «УкрЭСКО».

В сентябре планируется объявить приватизационные конкурсы по продаже 50% «Винницаоблэнерго», 45% «Крымэнерго» и 50% «Днепроблэнерго».

В октябре планируется объявить конкурсы по продаже 25,9% «Тернопольоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 25% «Днепроэнерго» и 40% «Донецкоблэнерго». А.РЯБЧЕНКО также не исключил возможности, что ФГИУ выставит в этом году на продажу блокирующий пакет «Одессаоблэнерго».

РЯБЧЕНКО также отметил, что оценка стоимости акций, выставляемых на продажу энергокомпаний, скорее всего, будет проводиться на основании стоимости котировок их акций на фондовом рынке. По его словам, общая стоимость планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний составляет около 6 млрд. грн. Приватизацией госпакетов энергокомпаний интересуются как отечественные, так и иностранные инвесторы.