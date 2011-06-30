Янукович поговорил с Джарты о развитии Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ вопросы социально-экономического развития региона, сообщила в четверг пресс-служба крымского правительства.

ДЖАРТЫ во время встречи проинформировал ЯНУКОВИЧА о ходе курортного сезона в Крыму и об исполнении доходной части бюджета налогоплательщиками автономии. «Также обсуждался вопрос расходования средств, которые Крым получит после корректировки государственного бюджета Украины. Бюджет будет увеличен в связи с тем, что в первом полугодии налоговые поступления превысили расчетные показатели. Было принято решение, что Крым направит дополнительное финансирование на завершение и строительство важных социальных объектов», - говорится в пресс-релизе.