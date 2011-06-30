Глава Севастополя говорит, что для перевозчиков люди как скот

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА обвинил бизнесменов, осуществляющих в городе перевозки автомобильным и водном транспортом, в «скотском» отношении к людям.

Ранее сообщалось, что перевозчики на водном пассажирском транспорте в Севастополе заявили о необходимости повысить проезд в пассажирских катерах с 2,5 грн. до 3,5 грн. Перевозчили объясняют это экономической необходимостью в связи с подорожанием топлива и запасных частей. Кроме того, на ряде автобусных городских маршрутов с недавних пор цена проезда возросла в среднем на 1 грн. Так, в автобусах средней вместимости, где проезд стоил 2 грн., цена проезда возросла до 3 грн., а в автобусах малой вместимости - с 2,5 грн. до 3,5 грн.

ЯЦУБА, выступая на сессии горсовета в четверг, заявил: «Десять дней я слышу и в правое и в левое ухо одно предложение - повысить тарифы на перевозку людей по воде, на перевозку в автомобильном транспорте, троллейбусах и на вывоз мусора. А у меня такой характер: когда меня со всех сторон толкают в одну сторону, я иду в другую. Я проверил. Оказывается, самый больной истинно севастопольский вопрос - это перевозка людей водным транспортом (пассажирскими катерами)».

По утверждению руководителя ГГА, он «готов к диалогу с транспортным бизнесом», но, предупредил: «Относиться к людям, как к скоту, я не дам».

ЯЦУБА предложил перевозчикам «одно - наведите порядок, снимите вопрос о тарифах, и я буду ваш помощник и ваш слуга в организации этого бизнеса». По мнению главы города, на катерах «должен быть порядок, безопасность». В то же время, отметил он, «ни одного спасательного круга (на катерах), и самое страшное, что моряки (имеются в виду, очевидно, экипажи пассажирских катеров) потеряли уважение к людям: где человек, который провожает на водный трамвай, который бы стоял возле выхода, согласно правилам безопасности, и подавал руку женщине с ребенком?».

ЯЦУБА, обращаясь к учредителям предприятий-перевозчиков также задал вопрос: «Хотите, я просчитаю с помощью налоговой? Я даю три недели. Это касается и автомобильного транспорта: 16 компаний выиграли тендер, 13 не имеют ни одного автобуса, заработная плата шести компаний 600 грн. Вы что думаете, я с Луны упал? Я не буду заниматься изменением транспортных маршрутов, это ваш бизнес. Но уважайте севастопольцев! Зарабатывайте, но я не буду соглашаться с инициативой за счет людей еще больше увеличивать прибыль».