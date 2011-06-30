Макеевский спец стал первым вице-мэром Симферополя

Симферопольский городской совет избрал первым заместителем мэра Андрея СЕКЛЕЦОВА, который восемь месяцев работал вице-мэром. "За" проголосовали 64 депутата из 70 присутствующих на сессии в четверг. Всего в горсовете 76 депутатов.

Александр ОВДИЕНКО, работавший первым вице-мэром с ноября 2010 года, подал в отставку в марте 2011. После этого должность сократили, а в четверг восстановили.

СЕКЛЕЦОВУ 43 года. С июня 2008 по август 2010 года работал директором благотворительного фонда Василия ДЖАРТЫ, с августа по ноябрь 2010 - вице-мэром донецкого города Макеевка.

«Он - специалист, который имеет самый большой опыт работы в исполнительной власти по сравнению с остальными моими замами», - сказал мэр Симферополя Виктор АГЕЕВ (цитируется по КИА).