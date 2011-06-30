Крестьяне распахали курган в Крыму
13:02, 30 июня 2011Крым
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Открыто уголовное дело
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разорения памятника археологии - древнего кургана в Бахчисарайском районе Крыма. Под следствием - должностные лица сельскохозяйственного предприятия. Они распахали курган под выращивание сельхозкультур, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Действия "аграриев", убытки от которых оцениваются в 300 тысяч гривен, квалифицированы как "уничтожение объекта культурного наследия" и "злоупотребление служебным положением".
Ведется следствие.
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