Крестьяне распахали курган в Крыму

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разорения памятника археологии - древнего кургана в Бахчисарайском районе Крыма. Под следствием - должностные лица сельскохозяйственного предприятия. Они распахали курган под выращивание сельхозкультур, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Действия "аграриев", убытки от которых оцениваются в 300 тысяч гривен, квалифицированы как "уничтожение объекта культурного наследия" и "злоупотребление служебным положением".

Ведется следствие.